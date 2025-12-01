Компания "Цербер" г. Пермь - надёжная охрана и безопасность
Компания «Цербер» на Российском рынке безопасности уже 30 лет и за эти годы стала федеральной компанией, одной из крупнейших на рынке охранных услуг Пермского края.
Мы дорожим своей репутацией
, поэтому уделяем пристальное внимание качеству предоставляемых услуг и созданию оптимальных условий для обеспечения высокого уровня сервиса и индивидуального подхода к пожеланиям каждого Клиента. Охрану объектов осуществляют профессионально обученные сотрудники с высоким уровнем физической подготовки. Стоимость охранных услуг, предоставляемых компанией «Цербер», одна из самых выгодных в Перми и Пермском крае.
Инженерно-технический состав
нашей компании представлен высококлассными профессионалами своего дела, непрерывно ведущими поиск и внедрение современных технологий, с целью поддержания статуса компании «Цербер» как инновационной компании. Благодаря квалификации наших сотрудников, мы на высоком уровне оказываем весь спектр охранных услуг и можем решить нестандартные задачи по желанию Заказчика.
Наша компания одна из первых в России прошла процедуру добровольной оценки и подтверждения соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р 59044-2020
«Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования». Документальное подтверждение качества оказываемых услуг, подробная информация об организации, прошедшей процедуру проверки соответствия требованиям стандарта и получившей свидетельство о соответствии (сертификат), размещена на сайте Национальной системы сертификации
. Все свидетельства
о соответствии требованиям ГОСТ, выданные в рамках СДС «ОБ», содержат уникальный QR-код, позволяющий проверить их подлинность.
Понимая, насколько ценным для каждого Заказчика является время, мы работаем с максимально возможной оперативностью, неизменной пунктуальностью и безупречной обязательностью. Среднее время прибытия группы быстрого реагирования
по сигналу тревоги составляет в среднем около 5 минут. Специалистами нашей компании реализованы комплексные системы безопасности более чем на 6000 объектах Перми и Пермского края, среди которых: «Сбербанк», администрация г. Перми, ОАО «Лукойл», крупнейшие продовольственные сети ( «Магнит», X5 Group, «Ленту» и «Вкусвилл», «Лион»), пункты выдачи заказов («Ozon», «Wildberries», «Lamoda», «Яндекс.Маркет» и многие другие.
На сегодняшний день наиболее востребованные услуги охраны в г. Пермь - это охрана квартиры, охрана офиса, охрана коттеджа, охрана дома, охрана гаража, установка системы видеонаблюдения, физическая охрана на предприятиях города и Пермского края.
Строгое соблюдение достигнутых с Заказчиком договоренностей, выполнение всех требований и пожеланий — принцип, положенный в основу нашего сотрудничества с Вами. Ваша безопасность – наша работа, и мы делаем все возможное и невозможное, чтобы Вы не отвлекались от решения актуальных задач!