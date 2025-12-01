Компания "Цербер" г. Пермь - надёжная охрана и безопасность

Компания «Цербер» на Российском рынке безопасности уже 30 лет и за эти годы стала федеральной компанией, одной из крупнейших на рынке охранных услуг Пермского края.





Мы дорожим своей репутацией, поэтому уделяем пристальное внимание качеству предоставляемых услуг и созданию оптимальных условий для обеспечения высокого уровня сервиса и индивидуального подхода к пожеланиям каждого Клиента. Охрану объектов осуществляют профессионально обученные сотрудники с высоким уровнем физической подготовки. Стоимость охранных услуг, предоставляемых компанией «Цербер», одна из самых выгодных в Перми и Пермском крае.



Инженерно-технический состав нашей компании представлен высококлассными профессионалами своего дела, непрерывно ведущими поиск и внедрение современных технологий, с целью поддержания статуса компании «Цербер» как инновационной компании. Благодаря квалификации наших сотрудников, мы на высоком уровне оказываем весь спектр охранных услуг и можем решить нестандартные задачи по желанию Заказчика.



Наша компания одна из первых в России прошла процедуру добровольной оценки и подтверждения соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р 59044-2020 «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования». Документальное подтверждение качества оказываемых услуг, подробная информация об организации, прошедшей процедуру проверки соответствия требованиям стандарта и получившей свидетельство о соответствии (сертификат),



